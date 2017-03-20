Аварии в Даугавпилсе случаются с изрядной периодичностью. Без фотофактов с очередного ДТП не обходится практически ни один день. Так, в понедельник, 20 марта, на Новом Строении проезжую часть не поделили автомобили Toyota и Audi.

В районе 9 часов утра на пресечении улиц 18 Ноября и Добелес водитель за рулем автомобиля Toyota проигнорировал знак «Уступи дорогу», в результате чего врезался в едущую по главной дороге Audi. От удара автомобиль Toyota прямо по центру проезжей части главной городской артерии опрокинулся на бок.



По счастливому стечению обстоятельств, люди в аварии не пострадали.



Полиция призывает горожан быть внимательнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения.