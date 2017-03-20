Два года назад, уже при городской думе нынешнего созыва, в Даугавпилсе был принят документ с амбициозным названием - "Программа развития города на период 2014 - 2020 годы". Судя по некоторым частям плана, его реализация провалилась досрочно. Вопрос - будут ли наказаны виновные, ответственные за исполнение плана в конкретных сферах?

План развития города - документ объемный. Вряд ли есть смысл изучать каждый из нескольких десятков его разделов, которые затрагивают все сферы организации жизни в городе, но на некоторых можно остановиться подробнее. Интерес вызывает раздел, посвященный мерам по увеличению занятости населения. Раздел небольшой, но весьма важный, учитывая, что именно от занятости зависит очень многое - от количества налогов в бюджете города до количества жителей в городе, в целом.



И, судя по результатам первых двух лет реализации плана, все или почти все планы в этом разделе с треском провалились. Судите сами.



В первом же пункте раздела сказано, что необходимо популяризировать институции поддержи бизнеса в Даугавпилсе, способствовать непрерывной государственной поддержке бизнеса. Результатом реализации этого пункта плана к 2020 году должно стать: "Стремительная динамика открытия новых предприятий в городе, снижение безработицы, увеличение средней оплаты труда".



По факту видно - закрывшихся предприятий в Даугавпилсе больше, чем открывшихся. Безработица растет, а средняя зарплата, если и растет, то исключительно за счет повышения окладов чиновникам. В бизнесе ситуация с зарплатами - известна любому работнику.



Пункт второй - продолжать поддержку предприятий через льготы по налогу на недвижимость. Обещанный результат: прирост числа предприятий, открытие новых рабочих мест. По факту - все с точностью до наоборот.



Далее - создание качественного инвестиционного предложения для развития города. Результат: все тот же прирост числа предприятий, а также увеличение частных инвестиций. По факту - ничего подобного.



Далее - повышение конкурентоспособности безработных на рынке труда. Обещанный результат: повышение числа квалифицированных работников, прирост занятости. По факту: квалифицированные работники предпочитают получать более высокие зарплаты в друих регионах Латвии или вообще за ее пределами. Говорить о приросте занятости не приходится.



Практически по всем перечисленным в плане пунктам ответственным является, согласно плану, Департамент развития. В случае с налогами - администрированием занимается Финансовый отдел. Вопрос, конечно, риторический, но задать его можно: надо ли городским властям ждать 2020 года, чтобы констатировать, что план был провальным изначально. И если так - то зачем было вообще тратить время на подготовку никому не нужных проектов?