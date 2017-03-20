Google Developer Group приглашает на открытую лекцию “Getting Started with IT”, которая состоится 1 апреля в 12:00 в Даугавпилсском Бизнес Инкубаторе (Viestura iela 2). На мероприятии будет возможность подробно узнать о работе программиста, как им стать и как правильно учиться, а также получить подробный обзор о различных отраслях из сферы ИТ. Для участия нужно заранее записаться по ссылке: gdgdaugavpils.eventbrite.com
На сегодняшний день в Даугавпилсе не так много мероприятий, связанных со сферой ИТ. Но основанная в этом году организация Google Developer Group Daugavpils обещает изменить ситуацию и регулярно проводить лекции, нетворкинг мероприятия и воркшопы. Google Developer Group Daugavpils — это некоммерческая платформа для тех, кто имеет страсть к технологиям, новым знаниям и общению с единомышленниками. Основатели группы — это студенты ДУ и junior разработчики Евгения Жигисова, Геула Ципина и Максим Чумак.
Наша цель — сформировать в Даугавпилсе сплоченное ИТ сообщество, развивать стартап культуру и привлекать людей в сферу ИТ. Все наши спикеры профессиональные разработчики, которым нравится делиться своими знаниями и отвечать на вопросы! Вход на все наши мероприятия свободный.
В программе:
1. Алексей Буздин — сооснователь GDG Riga, Java User Group Latvia и ежегодной конференции Riga Dev Day, частый гость и оратор на интернациональных конференциях, проведёт лекцию “Who is this Mythical Being — The Programmer?” (Мифическое существо "Программист"). Встреча начнётся с разговора о программистах, что они делают и как им стать. Узнаем, какие есть ресурсы в интернете, как их корректно использовать. Я поделюсь своим пятилетнем опытом работы и тем, что постоянно помогает мне развиваться и получать удовольствие от работы.
2. Сергей Кибиш — организатор GDG Riga, разработчик программного обеспечения в fintech компании Transact Pro, который увлечен различными веб технологиями, выступит на тему “Discover the IT universe” (Открываем для себя вселенную ИТ). Теперь рассмотрим вселенную ИТ, начиная с интернета, серверов, доходя до облаков. Мы увидим из чего же это все состоит и какие задачи нужно решать. Затем, мы посмотрим на наши карманные устройства, умные дома, Интернет вещей, заглянем в будущее виртуальной реальности, роботов и дронов.
Мероприятие организуют Google Developer Group Daugavpils и Даугавпилсский Бизнес Инкубатор в партнерстве с проектом по развитию креативных индустрий Heyday, Google Developer Group Riga и Google for Central and Eastern Europe.
Контакты:
Евгения Жигисова 28669262 jevgenijazigisova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gdgdaugavpils/
Наша цель — сформировать в Даугавпилсе сплоченное ИТ сообщество, развивать стартап культуру и привлекать людей в сферу ИТ. Все наши спикеры профессиональные разработчики, которым нравится делиться своими знаниями и отвечать на вопросы! Вход на все наши мероприятия свободный.
В программе:
1. Алексей Буздин — сооснователь GDG Riga, Java User Group Latvia и ежегодной конференции Riga Dev Day, частый гость и оратор на интернациональных конференциях, проведёт лекцию “Who is this Mythical Being — The Programmer?” (Мифическое существо "Программист"). Встреча начнётся с разговора о программистах, что они делают и как им стать. Узнаем, какие есть ресурсы в интернете, как их корректно использовать. Я поделюсь своим пятилетнем опытом работы и тем, что постоянно помогает мне развиваться и получать удовольствие от работы.
2. Сергей Кибиш — организатор GDG Riga, разработчик программного обеспечения в fintech компании Transact Pro, который увлечен различными веб технологиями, выступит на тему “Discover the IT universe” (Открываем для себя вселенную ИТ). Теперь рассмотрим вселенную ИТ, начиная с интернета, серверов, доходя до облаков. Мы увидим из чего же это все состоит и какие задачи нужно решать. Затем, мы посмотрим на наши карманные устройства, умные дома, Интернет вещей, заглянем в будущее виртуальной реальности, роботов и дронов.
Мероприятие организуют Google Developer Group Daugavpils и Даугавпилсский Бизнес Инкубатор в партнерстве с проектом по развитию креативных индустрий Heyday, Google Developer Group Riga и Google for Central and Eastern Europe.
Контакты:
Евгения Жигисова 28669262 jevgenijazigisova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gdgdaugavpils/