Возраст автопарка в Латвии за последние года увеличился, что связано с экономической ситуацией. Об этом рассказал начальник инспекции по контролю и сертификации транспортных средств Янис Лиепиньш. По его словам, около 350 тысяч автомобилей в Латвии старше 13 лет.





"Такая статистика связана с тем, сколько наши автовладельцы могут тратить на машины, на ремонт. У нас очень плохая статистика прохождения техосмотров. Многие смотрят на свои приоритеты, куда они готовы потратить деньги. Им кажется, что еще недельку они могут поездить, а с машиной разберутся попозже", - рассказал он.



Добавим, средний возраст автомашин в Латвии составляет 13,17 лет. Еще старше автомашины только на Мальте (13,8 года), а в Европе средний возраст автомобилей составляет 8,3 года.