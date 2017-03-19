127 лет назад, 16 марта, в Двинске на свет появился еврейский мальчик - Шлойме Вовси, известный всему миру как Соломон Михоэлс – актер, режиссер, общественный деятель. Первые свои 15 лет жизни он провел здесь, в Даугавпилсе.

Ко дню рождения Михоэлса Латгальская центральная библиотека подготовила литературную выставку «Театральный гений из Двинска». Как оказалось, материалов о нашем земляке здесь не мало: от произведений местных авторов до серьезных академических трудов литературных и театральных исследователей. На выставке представлены и статьи из местных периодических изданий.

Даугавпилсский университет также участвует в Днях Михоэлса. В этом году здесь решили отойти от традиционного конкурса школьных постановок и устроили курсы для руководителей театров учебных заведений. Кроме лекций и семинаров предусмотрена масса интересных практических тренингов. Превратить учителей в учеников – трудная задача, но с ней отлично справилась Кристина Вейнштейн – актриса Даугавпилсского театра. На ее занятиях царила поистине творческая обстановка: здесь и рисовали, и двигались, изучали различные техники, необходимые для раскрытия талантов и способностей учеников.

В Днях Михоэлса приняли участие студенты Даугавпилсского университета. «Театр приходит в дом Михоэлса» - так называлась постановка, которую показали прямо в детском саду, находящемся в доме, где на свет появился сам виновник мероприятия.

Закончились дни памяти возложением цветов к барельефу на родном доме мастера.