В этом году праздник города пройдёт с 4 по 11 июня. Девиз этого года: Даугавпилс – это мой город!

Рабочая группа работает над подготовкой праздничной программы, а также решением технических вопросов, чтобы праздник удался. Как обычно, торжества начнутся на Форштадте и продолжатся в других микрорайонах города.

Изюминкой этого года станет Международный фестиваль военной музыки, открытие 9 июня в 17:30 на площади Виенибас. Участвуют военные оркестры из 6 государств.

Если в прошлом году в парке А.Пумпура проходил семейный праздник, то в этом году особое место отводится молодёжи – Молодёжный городок. Во время праздника будет использоваться ретро трамвай, воскресным утром город пробудится под звуки военных оркестров. Организаторы праздника приглашают творческие коллективы подавать заявки на участие в торжествах в Управление культуры до 10 апреля.

Приём заявок на уличную торговлю во время праздника города начнётся с 1 апреля в Управлении коммунального хозяйства.