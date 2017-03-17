Сегодня в интервью Латвийскому радио мэр Даугавпилса Янис Лачплесис выразил свою официальную позицию по поводу предстоящих выборов. Заявив о беспрецедентном противодействии оппозиции, г-н Лачплесис обвинил «главными заинтересованными и продвигающими процесс» тех, «кто хотят приватизировать даугавпилсскую теплоэнергию». В этой связи он, Лачплесис, «ожидает конкретных действий от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией». Заявляю официально: г-н Лачплесис, Генеральная прокуратура идет вам навстречу — дело о преступных деяниях тех, кто фактически уже приватизировал наши Теплосети — уже в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией!

Вот официальный документ, полученный мною буквально на днях: «Отдел по расследованию особо важных дел Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры рассмотрел Ваше заявление о возможных преступных действиях между даугавпилсскими Теплосетями и даугавпилсской думой в связи с заключенным договором от 1 июня 2009 года между Теплосетями и фирмой «Latneftegaz».



В результате проверки вашего заявления принято решение отменить уже принятое решение об отказе возбудить уголовное дело и все материалы отправить на дополнительную проверку в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, с указанием информировать Вас о результатах проверки».



Проще говоря, уголовное дело по моему заявлению и вновь открывшимся обстоятельствам — Генеральной прокуратурой наконец возбуждено! И передано в KNAB.



Полагаю, что все сопутствующие данному решению Генпрокуратуры документы уже на Теплосетях. Отсюда, г-н Лачплесис, мое, открытое к вам, членам вашей партии и депутатам нашей городской думы, обращение. И предложение — помочь следствию!



Оно вызвано несколькими факторами.



Первое, мы могли бы, г-н Лачплесис, пролить свет на два противоречивых утверждения: на ваше заявление о тех, кто после выборов желает «приватизировать даугавпилсскую теплоэнергию» — есть мое, официально озвученное, подтвержденное фактами, цифрами, документами и результатами недавней проверки Госконтроля утверждение о том, что Теплосети уже частично приватизированы: как раз во время вашего правления городом! Речь о ТЭЦ-2!



Второе. Созданные по вашей инициативе, три с половиной года назад, рабочая группа по изучению ситуации на Теплосетях, не только не выявила никаких проблем, более того — «запечатала» ситуацию на Теплосетях. Три года назад я начал говорить о падении в пропасть, за эти три года, по итогам Госконтроля, с 2013 года по 2016 год, доля частников выросла с 20% до 52%! То есть, само предприятие сегодня уже производит меньше половины необходимой теплоэнергии!! Треть же всей теплоэнергии от частных фирм Теплосети покупают как раз у фирмы «Latneftegaz», у той самой фирмы, которая является главным фигурантом моего расследования! Речь о той самой фирме, которая при вас стала работать даже без процедуры закупок! Речь о той самой фирме, где заправляют ваши друзья!



Тогда, три года назад, вы собрали все бумаги: решение о создании рабочей группы, решение о выделении средств на экспертизы, сами экспертизы, результаты голосования депутатов коалиции — и все это отослали в KNAB, как выясняется, друзьям своих друзей, которые благополучно тогда, на основании этих «документов» и похоронили мое расследование.



Закончив расследование, не получив от вас, г-н Лачплесис, ответа ни по качеству экспертиз, ни ответа на вопрос, как из Думы могли пропасть документы и прочее, прочее — еще два года назад я переслал «экспертизы» в Бюро по надзору за закупками и часть документов — в Госконтроль. В итоге было начато административное дело. Результат: экспертизы сделаны с нарушением закона Латвийской Республики, проще говоря — без конкурса!



Таким образом, г-н Лачплесис, сегодня, уже после шокирующих выводов Госконтроля, решения Бюро по надзору за закупками и решения Генеральной прокуратуры о возобновлении моего дела по ТЭЦ-2 и фирмы «Latneftegaz», — после всех этих «нюансов», мы могли бы сделать еще одну, новую попытку — помочь KNAB, начав свое внутреннее расследование.



Все действующие лица на месте. Вы, г-н Лачплесис, депутат Зайцев, возглавляющий ныне созданный под него отдел в Теплосетях и сам руководитель предприятия Андрей Кузнецов — обязаны отчитаться за проделанную вами всеми «нелегкую» работу, после которой за предприятие взялась Генеральная прокуратура, где предприятию, по случайному признанию самого Кузнецова — «грозит банкротство»!!



Предлагаю создать новую рабочую группу и на этот раз не придумывать отмазок — включить в нее не только меня, как человека все эти три с половиной года заинтересованного в результате своего расследования. Предлагаю включить в рабочую группу, обязательно, вас — как держателя капитала Теплосетей, главного «теплотехника» депутата Юрия Зайцева, руководителя Теплосетей Андрея Кузнецова. В рабочую группу должны также входить депутаты от каждой партии представленные в городской думе.



Предлагаю создать рабочую группу незамедлительно, чтобы получить промежуточные результаты до выборов, не давая спекулировать на теме никому, включая вас, ваших друзей и подконтрольных вам СМИ!



Отдельно обращаюсь к членам Латгальской партии и депутатам коалиции — не прячьтесь за спину мэра! Предвидя его реакцию, вроде нашумевшей фразы — «Госконтроль нам не указ!», обращаюсь к вам, честным, открытым, ратующим за свободу мнений — давайте поможем следствию!



Наш мэр ожидает конкретных действий от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Повторюсь: дело уже заведено, у нас с вами есть шикарная возможность помочь следствию. И заодно мэру.



Александр Самарин,

депутат городской Думы

17 марта 2017 года