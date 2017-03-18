12 марта в Огре состоялся международный чемпионат по олимпийскому каратэ "Ogre Cup — 2017". Чемпионат собрал около 500 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России и проводился на 4 татами по 4-м дисциплинам ,- КАТА (показательная техника), СУМО (борьба), Фантом Кумите (техника против манекена) и КУМИТЕ (поединки).

SOCHIN каратэ клуб на чемпионате был представлен 6-ю спортсменами. Цель участия - опробовать спортсменов, имеющих мало опыта в соревнованиях.

Результаты участия следующие:

Юлия Григорьева в категории КАТА (юниоры) - 1 место (золото), Элина Сафронова - 2 место (серебро). Сам психологический выход на татами - уже победа для девушек.

Данила Губанов в категории КАТА (кадеты) выступил замечательно - 2 место (серебро).

Армандс Гросберг, Кумите (кадет), только восстановившись после тяжелой травмы (перелом руки) не занял призовое место, но показал отличную волю к победе.

Ева Элтермане ,КАТА (кадет) - выступала неплохо, но допустив незначительные ошибки, не стала призером, получив опыт участия.

Роберт Болясников (миникадет) в КАТА начал с победы, но впоследствии проиграл поединки. В СУМО Роберт также начинал с победы, но до бронзы ему немного не хватило.

Отлично показал себя тренер Владимир Романцевич.

По предложению судейской коллегии Федерации каратэ Латвии, учитывая ,что на чемпионат не приехали сильные спортсмены из сборной Латвии и др. стран,- Денис Куранов, Алиса Иванько, Сергей Кудлис и тренер Сергей Иванько работали в составе судейского корпуса чемпионата.

По традиционному голосованию тренеров выступающих стран лучшей площадкой было признано татами № 1,где в составе судей была Алиса Иванько.

SOCHIN каратэ клуб, за поддержку в выступлении спортсменов благодарит Спортивный департамент Даугавпилса,а также в оказании помощи транспортом - Владимира Романцевича (Евро такси) и Андрея Болясникова.