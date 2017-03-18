АО «Даугавпилс сатиксме» приглашает коллективы школьных классов к участию в объявленном конкурсе на название трамвайного вагона RVR – 6M2 №065, выпущенного Рижским вагоностроительным заводом в прошлом веке.

Трамвай предусмотрен для оказания туристический услуг, проведения развлекательных мероприятий, конференций и семинаров.

Самое соответствующее и оригинальное название будет присвоено трамвайному вагону №065.

Конкурс пройдёт в период с 20 до 31 марта 2017 года. Предложенные в ходе конкурса названия и их визуальное оформление на самом трамвае следует присылать на э-почту info@dsatiksme.lv с пометкой “konkursam”.



Ответы на вопросы, связанные с этим конкурсом, можно получить по тел. АО «Даугавпилс сатиксме» 65433632, э-почте info@dsatiksme.lv.