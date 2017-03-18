16 марта патрульный экипаж полиции Латгальского региона задержал в Ликсненской волости на дороге А6 водителя сильно превысившего допустимую скорость движения.

Водитель "Audi" - мужчина 1988 г.р. мчался в сторону Даугавпилса со скоростью 187 км/ч. , хотя допустимая скорость на дороге была 90 км/ч.



За такое нарушение в Кодексе административных нарушений Латвии предусмотрены: штраф в размере от 360 до 480 евро, лишение водительских прав на пол года.



Как отметили полицейские, такого скоростного рекорда на дорогах Даугавпилсского края уже давно не было.