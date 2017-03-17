Все учащиеся школ, подавшие ранее электронные заявки на участие в программе летнего трудоустройства и попавшие в основной список, должны подать необходимые документы в Молодежный департамент.

Прием документов начался во вторник. Завтра, в субботу, подача документов также будет возможна с 11 до 14 часов. Необходимо принести паспорт, медицинскую справку и разрешение от родителей подростки могут в Молодежный департамент.



Те, кто не подаст документы завтра, может сделать это до 22 марта.



Если в указанный период документы не будут поданы, подросток автоматически потеряет свое место в основном списке.