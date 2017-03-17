В проект по улучшению теплоэффективности Дома Культуры на ул. Смилшу будет вложено 2,7 миллиона евро. Работы продлятся 18 месяцев.

Соответствующее решение - о реновации объекта - было принято думой в конце прошлого года. Документ поступил на рассмотрение в Финансовый комитет.



Согласно данным, изложенным в нем, строительные работы продлятся полтора года. Общая стоимость проекта по улучшению теплоэффективности здания составляет 2,7 миллиона евро, из которых 85% от оправданных расходов - около 1,7 миллиона евро - будут взяты из средств еврофондов. Оставшуюся часть денег инвестирует городская дума. 600 тысяч евро составят неоправданные расходы, которые, тем не менее, необходимы для реализации проекта.



В Доме культуры планируется отремонтировать и утеплить фасад, поменять окна и двери, утеплить крышу и цокольный этаж. Будет проведена реконструкция вентиляции, электроснабжения и отопительной системы. Лампы будут заменены на современные LED-светильники.