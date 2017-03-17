15 марта в Даугавпилсе произошло несколько пожаров.

В 17.37 на ул. 18 Новембра в 9-этажном жилом доме на первом этаже вспыхнул пожар в помещении для сбора мусора. Там горел мусорный контейнер. Площадь возгорания составила 8 кв.м.

Тем же вечером, в 20:35 поступил вызов на перекресток улиц Блазмас и Лигинишкю. Рядом с этим местом горела куча веток и мусор. Площадь пожара составила 20 кв.м.