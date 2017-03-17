В рамках европейского проекта в Даугавпилс прибыли волонтеры из Италии, Швеции, Австрии, Финляндии, Германии и Латвии. На протяжении нескольких дней они общались с представителями различных общественных организаций и руководителями самоуправления, обсуждали, как расширить движение добровольной помощи.

Даугавпилс участвует в этом проекте как партнер. Тема прошедших у нас семинаров – это работа общественных организаций в многонациональной среде. Экскурсию по городу делегация совершила в ретро-трамвае. Гости не только увидели храмы четырех основных религиозных конфессий, но и побывали в национально-культурных центрах. По их словам, особенно впечатлило то, что в различных творческих коллективах участвуют представители разных поколений, от школьников до пенсионеров. Завершением визита стал семинар в Саулес школе.



В европейских странах практически каждый третий участвует в волонтерском движении, то есть занимается работой на благо общества. В Латвии – только 4 процента населения. Однако волонтерское движение тоже постепенно развивается. Все чаще молодые люди готовы участвовать в различных общественных проектах. В нашем городе зарегистрированы около 600 негосударственных организаций. Участие в толоке, в благотворительных акциях – все это относится к волонтерскому движению. Помогая другим, мы изменяем жизнь к лучшему, значит, помогаем и себе.