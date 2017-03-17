В 2016 году оценка возможностей оплатить повседневные расходы жителями Латвии улучшилась, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Однако не во всех регионах результат так уж хорош.



Самым низким удельный вес домохозяйств, покрывающих повседневные расходы с трудом или с большими трудностями, в прошлом году был в Риге (36%) и Курземе (38,4%), в свою очередь самым высоким — в Земгале ( 51,1%) и в нашей Латгалии (50,6%).



Самые большие трудности с оплатой повседневных расходов испытывают домохозяйства, состоящие из одного человека старше 65 лет и из одного взрослого человека с детьми.



В 2016 году жители Латвии указали, что на содержание одного члена семьи необходимо по меньшей мере 510 евро в месяц — на 27 евро (5,6%) больше, чем в 2015 году, и на 58 евро (12,8%) больше, чем в 2014 году.