16 марта в Даугавпилсской краевой думе состоялась встреча министра земледелия ЛР Я. Дуклавса и гендиректора Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Мариса Балодиса с руководителями самоуправлений Латгальского региона планирования, представителями Государственной службы среды и крестьянами.

В ходе рабочего визита обсуждались актуальные вопросы: плохое состояние дорог в регионах, инфекционные заболевания животных (чума свиней и птичий грипп), политика поддержки Евросоюзом сельского хозяйства и т.д.



Кроме того, на собрании ПВС вручила благодарности за оперативную работу, активную помощь и сотрудничество в борьбе с африканской чумой свиней и профилактическую работу. Благодарственные грамоты получили: председатель краевой думы Я. Ялинска, заместитель председателя А. Куцинс, заместитель исполнительного директора думы А. Айзбалтс, руководитель Лауцесского волостного управления А. Кестерис и техник пожарной безопасности Вецсалиенской волости, руководитель охотничьего коллектива “Skrudaliena” Валерий Смаргун.