Долг Даугавпилсской думы Госкассе и банкам продолжает стремительно увеличиваться. Сумма приближается к 61 млн. евро.

Как успели заметить жители Даугавпилса, в последнее время местное самоуправление активно взялось за реализацию различных проектов. Если бы все это удалось реализовать, город, безусловно, стал бы краше. Однако беда в том, что с одобрением практически каждого такого проекта, город все больше погрязает в долгах. Своих денег на реализацию "наполеоновских" планов у думы не хватает, несмотря на то, что бюджет в этом году увеличился.



Самоуправление с легкостью берет на воплощение планов в жизнь все новые займы. На последнем заседании финкома снова рассматривались вопросы о взятии займов на различные проекты по благоустройству на 225 178 евро и 135 251 евро на строительство нового здания на ул. Виршу 60 для размещения потенциального (!) производства.



