В подкомиссии Сейма поддержали новый законопроект о добровольном объединении самоуправлений. Однако в Латвийском союзе самоуправлений отмечают, что объединяться можно и без наличия закона, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

Законопроект о добровольном объединении самоуправлений разработали в подкомиссии Сейма по усовершенствованию системы самоуправлений. Ее председатель - Виктор Валайнис отметил, что новый законопроект поможет муниципалитетам объединяться проще и быстрее.



«На данный момент такого законопроекта нет. Сейчас существует сложная система как такое решение осуществить.



Мы предусматриваем в законе новую систему, которая облегчит этот процесс», - объяснил Валайнис.



В Латвийском союзе самоуправлений считают, что и без закона - слияние двух муниципалитетов при их обоюдном желании никогда сложности не представляло.



«У нас нет никаких таких проблем (…) Ничего не изменится от того, есть ли закон или нет», - сообщил председатель союза Андрис Яунслейнис.



В Сейме уверены, что разница все же есть. Иначе в каждом отдельном случае нужно разрабатывать новый закон. А этот един для всех. Также новый законопроект существенно упрощает процесс с точки зрения бюрократии, отметил Валайнис. По его словам, возможностью объединиться самоуправления могли бы воспользоваться по экономическим соображениям.



«Пусть объединяются, пусть делают одну больницу или школу на двоих – это уже будет их общее решение. Если одно самоуправление видит, что не может содержать школу, а вместе они могут держать одну большую школу за совместные ресурсы. И если так, то это только бонус», - сообщил Валайнис.



С таким заявлением не согласен мэр города Огре Эдвин Барткевич. Он рассказал, что модели сотрудничества существуют. И для этого вовсе не обязательно становиться с соседом одним целым.



«Обслуживание и содержание парка Zilie kalni мы осуществляем совместно с думой Икшкеле. Это удобно. Также происходит и с больницей», - рассказал Барткевич.



Он отметил, что не исключено, что вопрос объединения может стать актуальным в будущем. Барткевич ссылается на демографические показатели, особенно в приграничных районах. Мэр Огре также признался, что на данный момент ему неизвестны случаи, когда два самоуправления изъявили бы желание объединиться. Это подтверждает и Андрис Яунслейнис. Он приводит обратный пример, когда в 2009 году было принято решение о разделении одного самоуправления на две самостоятельные единицы. Так появились Мерсрагс и Роя.



«Было предложение жителей, что они хотели разъединиться и парламент на основе этого предложения разделил на две отдельные единицы. Я считаю, что это было мудрое решение со стороны парламента», - сообщил Яунслейнис.



Несмотря на то, что сейчас острой необходимости в законопроекте нет, в Министерстве окружающей среды и регионального развития уверены, что такая норма быть должна. На всякий случай.



В законопроекте прописано, что в любом случае окончательное решение об объединении двух самоуправлений принимает Сейм.