В удаленном уголке Латгалии – Дагде – на долю грунтовых дорог приходится 90% из примерно 500 км всех путей. Вот уже пять лет большие опасения вызывает состояние дороги Дагда – Асуне – Ворзова. Это единственный путь из Дагды в Асуне и Кепово. Местные жители давно и безрезультатно просят отремонтировать дорогу, сообщает Latgales reģionāla televīzija.

«Даже сейчас заметно: грейдер прошел, заровнял – а ямки все равно остались», - говорит глава Асунского волостного управления Жанна Айшпуре. По ее словам, население и этой волости, и соседних Кепова, Робежниеки и Берзини ежедневно отправляются по злополучной дороге на работу и по делам в краевой центр – Дагду. Добираться примерно 24 км, и транспортное сообщение здесь интенсивное.



Дорожный строитель Айвар Белковский рассказал, что жители ближних волостей ездят в Дагду и за медпомощью, и в муниципальные учреждения. В Кепове вот школу совсем закрыли, а в Асуне средней школы больше нет. Ученики ездят в Дагду.



«Раз дорога плохая, школьники порой на занятия опаздывают. Это и технику портит, время отнимает. Дорога слишком широкая. Наросты возникли. Местами по 30 см», - рассказала Айшпуре. Высокие насыпи по обочинам – последствие работы грейдеров. Сточной канавы вдоль дороги нет.



Сходная ситуация – и с другими дорогами Дагдского края. Финансовый ущерб и недовольство населения из года в год растут. Жители жалуются на долгий путь и механические повреждения, которые получают машины – нередко в них от подпрыгивания на ухабах даже трескаются стекла.



Директор Асунской основной школы Зита Гражуле рассказала, что возмущенные люди и подписи собирали, и куда только не писали – бесполезно. А ведь обещали политики при проведении административно-территориальной реформы, что дороги в краевые города будут приведены в порядок.



В этом месяце жители Асуне проинформировали о состоянии дороги премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК) и Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию. Ждут ответа.



Как уже сообщалось, из-за многолетнего недофинансирования дорожно-строительной отрасли львиная доля латвийских дорог с грунтовым покрытием находится в плохом либо очень плохом состоянии. На этой неделе начались работы по выравниванию гравия на многих из них - туда направили грейдеры. Но существенного улучшения эта мера не даёт.