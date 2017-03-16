30 апреля в Даугавпилсе впервые пройдет полумарафон. Это значимое спортивное событие, участие в котором принимают многие города нашей страны. Организаторами забега выступает спортклуб "SportLat" в сотрудничестве с обществом «Skrien Latvija» и Даугавпилсской думой.

О том, что в этом году Даугавпилс включился в это движение, широкой общественности объявили еще прошлой осенью. Мероприятие это не совсем бесплатное, поэтому самоуправление имело возможность заранее оценить все расходы на него и заложить их в бюджет, который принимался в начале уже этого года. Однако, как оказалось, средства на частичное покрытие расходов на взнос за участие в полумарафоне воспитанников Даугавпилсских учебных заведений, дума хочет выделить из средств на непредвиденные расходы (и это при том, что год еще только начался, и мало ли на что могут потом потребоваться эти деньги). Сумма составляет 8 000 евро. Сама по себе она вроде и не большая, но почему ее изначально не заложили в расходную часть мероприятия? Ведь о полумарафоне было известно заранее.



Напомним, что это далеко не первый случай посягательства слуг народа именно на эту часть городского бюджета. Недавно из статьи бюджета "на непредвиденные расходы" председатель думы Я. Лачплесис хотел выделить 72 тыс. евро на рекламу города на Первом балтийском канале. Правда, поддержки среди остальных депутатов это предложение не нашло. Позже руководство города вдруг решило, что неплохо бы выделить предприятию Daugavpils ūdens финансирование в размере 300 тысяч евро на программу по подключению к водопроводу и канализации частных домов. И опять же из средств на непредвиденные расходы (!), хотя работы плановые и подключение к системе водоснабжения и канализации частного сектора идет уже не первый год. Мэр города пояснил журналистам, что денег предусмотренных заранее просто не хватило ( а это в нашем городе часто случается).



Напомним, что статья бюджета "На непредвиденные расходы" в Даугавпилсе отнюдь не бездонная, и народные избранники планируют практически всю ее за раз потратить за строительство нового магистрального водопровода и канализационной сети. А тут еще и в полумарафон «неожиданно» придется вложиться. Как же город протянет весь этот год, если уже за первые его месяцы у нас сплошь неожиданные траты? Обо всех упомянутых мероприятиях было известно заранее, но тем не менее руководство города почему-то упорно пытается выделять средства на них, как на непредвиденные.