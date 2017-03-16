Сегодня, 16 марта, в столице пройдут, ставшие по какой-то ужасной случайности традиционными, мероприятия, посвященные Дню памяти латышских легионеров.

Шествия, проходящие ежегодно в этот день в Риге, осуждают практически все европейские страны, ООН и другие крупные общественные организации и деятели. Не поддерживает их и официальное руководство Латвии. Премьер-министр Марис Кучинскис не планирует сам участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы в Риге и официально призвал к этому и других министров. 2 года назад теперь уже экс-премьер страны Лаймдота Страуюма также высказалась против участия в подобных мероприятиях, запретив и министрам в них участвовать. При этом свой пост потерял министр охраны среды и регионального развития Эйнар Цилинскис из Нацобъединения, поскольку вопреки общей позиции правительства 16 марта участвовал в мероприятии памяти легионеров у памятника Свободы.



Несмотря на официальную позицию государства, каждый год находятся желающие участвовать в шествии в честь тех, кого во всем мире признали преступниками. В этом году 16 марта заявлено 100 участников шествия. К ним обычно присоединяется и некоторое количество не заявивших заранее об участии в мероприятии. О безопасности участников шествия будет заботиться нанятая организатором ("Даугавас ванаги") охранная фирма.



Позиция мировой общественности в вопросе различных форм прославления фашизма однозначна - НЕТ коричневой чуме. Осуждает режим и сама Германия, а к нашим ветеранам войны относится с уважением. Об этом рассказывают и сами ветераны (в том числе Даугавпилса), которые бывали на мероприятиях в Германии в наши дни и посещали памятники солдатам, погибшим в борьбе против фашизма.



Латвийское общество в этом вопросе раскололось. К счастью, не на равные части. Тех, кто поддерживает идею чествования легионеров, по сравнению с теми, кто настроен против, совсем не много. Группы, поддерживающие неофашизм, присутствуют в разных видах во многих странах, в том числе и в РФ. Такие организации характеризуются антисемитизмом, расизмом и ксенофобией. Они часто используют нацистское приветствие и символику, чем неприятно шокируют окружающих. И дело тут вовсе не в борьбе режимов или приверженности каким-то политическим силам, а в простых общечеловеческих ценностях.



В преддверие столь противоречивого события в столице, мы провели опрос читателей нашего портала, предложив ответить им на вопрос "Как Вы относитесь к праздникам, связанным со II мировой войной?", имея в виду не только 16 марта, но и 9 мая, также достаточно широко отмечаемое в городах нашей страны. По итогам опроса, 80% респондентов поддерживают празднование Дня Победы 9 мая. 5% читателей считают для себя праздником 16 марта - День памяти латышских легионеров. 8% жителей готовы дать возможность каждому отмечать, что он хочет, а 7% считают, что все праздники, связанные с войной, следует отменить, чтобы латвийское общество перестало, наконец, конфликтовать на этой почве.



В разных городах, количество людей, поддерживающих те или иные мероприятия, будет разным. В Даугавпилсе подавляющее большинство всем сердцем поддерживает празднование 9 мая, отдавая дань памяти погибшим дедам и прадедам, погибшим за мир. О позиции даугавпилчан красноречиво говорит и массовость мероприятия в День Победы. Отмечают 9 мая и в столице, и в других городах Латвии.



Странно на этом фоне, учитывая и официальную позицию руководства нашей страны, слышать в российских СМИ обвинения латвийского населения в нацизме. Факты притягиваются за уши, а подчас и вовсе искажаются. Кому-то, наверное, нужно, чтобы Латвия и латвийцы выглядели в глазах зрителей и читателей российских информационных порталов фашистами и извергами. В нашей стране, безусловно, есть приверженцы идей нацизма, повторюсь, как и в любой другой стране, однако это не повод ставить клеймо на стране и ее жителях в целом.