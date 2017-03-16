Долгожданный фильм Станислава Токалова “То, что никто не видит” с Катериной Шпицей, Евгением Ткачуком и Андрисом Кейшсем в главных ролях в прокат в кинотеатрах Латвии выходит 24 марта. Премьера фильма в Даугавпилсе пройдет 25 марта в 19:00 в кинотеатре «Silver Screen». Создатели фильма сегодня представляют новый трейлер фильма https://www.youtube.com/watch?v=rs4HD5IaFRA.
В Даугавпилсе 25 марта на премьеру прибудут актер Арнис Лицитис, режиссер Станислав Токалов и другие участники съемочной группы. Премьерные показы фильма с участием актеров и творческой группы пройдут и в других кинотеатрах Латвии.
«То, что никто не видит» - психологическая драма с элементами научной фантастики. В основе сюжета фильма – рассказ о медсестре, которая влюбляется в своего пациента - молодого ученого Николя, попавшего в кому в процессе разработки искусственного интеллекта. Николя предстоит долгое выздоровление, а обоим героям – сложный путь к взаимному доверию, который осложняет изобретение ученого – искусственный интеллект «Анна», развитое настолько, что самовольно вмешивается в отношения героев, чтобы Николя принадлежал только ей.
В фильме снимались латвийские и российские актеры: Катерина Шпица, Евгений Ткачук, Андрис Кейшс, Арнис Лицитис, Элина Малыгина (Дзелме), Иева Пуке, Юрий Дьяконов и другие. Продюсер фильма – студия Ego Media.
Режиссер Станислав Токалов в 2014 году был удостоен национальной премии Большой Кристапс за короткометражный фильм “Простые надежды” (“Mazliet ilgāk”); весной 2016 года состоялась премьера документального фильма С. Токалова о великом шахматисте - «Михаил Таль. Издалека».
Наряду с финансированием фильма со стороны Национального центра кино и Государственного фонда культурного капитала, создание фильма поддержали частные инвесторы и сторонники проекта на платформе коллективного финансирования «Projektu banka» и «Планета».
Фильм “То, что никто не видит” поддержали: Live Riga, Rietumu Bankas Labdarības fonds, Vitali Kristali, Vita Credit, Bellevue Hotel, modes un izklaides centrs Rīga Plaza, Lukss Grupa, Antalis, United Press, информационная поддержка: radio Alise Plus, Alise Plus TV, delfi.lv, radio SWH+, , журнал Otkrito издательства Rīgas Viļņi, inbox.lv, журналы “Lilit” и “Officiel”.
Сайт фильма: http://www.taskovinineredz.lv/
Facebook страница: http://www.facebook.com/taskovinineredz
«То, что никто не видит» - психологическая драма с элементами научной фантастики. В основе сюжета фильма – рассказ о медсестре, которая влюбляется в своего пациента - молодого ученого Николя, попавшего в кому в процессе разработки искусственного интеллекта. Николя предстоит долгое выздоровление, а обоим героям – сложный путь к взаимному доверию, который осложняет изобретение ученого – искусственный интеллект «Анна», развитое настолько, что самовольно вмешивается в отношения героев, чтобы Николя принадлежал только ей.
В фильме снимались латвийские и российские актеры: Катерина Шпица, Евгений Ткачук, Андрис Кейшс, Арнис Лицитис, Элина Малыгина (Дзелме), Иева Пуке, Юрий Дьяконов и другие. Продюсер фильма – студия Ego Media.
Режиссер Станислав Токалов в 2014 году был удостоен национальной премии Большой Кристапс за короткометражный фильм “Простые надежды” (“Mazliet ilgāk”); весной 2016 года состоялась премьера документального фильма С. Токалова о великом шахматисте - «Михаил Таль. Издалека».
Наряду с финансированием фильма со стороны Национального центра кино и Государственного фонда культурного капитала, создание фильма поддержали частные инвесторы и сторонники проекта на платформе коллективного финансирования «Projektu banka» и «Планета».
Фильм “То, что никто не видит” поддержали: Live Riga, Rietumu Bankas Labdarības fonds, Vitali Kristali, Vita Credit, Bellevue Hotel, modes un izklaides centrs Rīga Plaza, Lukss Grupa, Antalis, United Press, информационная поддержка: radio Alise Plus, Alise Plus TV, delfi.lv, radio SWH+, , журнал Otkrito издательства Rīgas Viļņi, inbox.lv, журналы “Lilit” и “Officiel”.
Сайт фильма: http://www.taskovinineredz.lv/
Facebook страница: http://www.facebook.com/taskovinineredz
Просто мужик на фотке небритый смахивает на него