Тема мусора для Даугавпилса является одной из наиболее больных. Начавшаяся эпопея с заваленными мусором дворами началась с приходом в город оператора по обхозяйствованию мусора Clean R. Несмотря на то, что со временем, проблему удалось более-менее стабилизировать, недовольных работой компании Clean R все равно остается достаточно много.

В завершении договора с компанией Clean R в истории с обхозяйствованием мусора вскрылись новые факты.



Бюро по надзору за закупками (IUB) начало административное делопроизводство по статье 166.24 шестой части Кодекса Латвии об административных правонарушениях в отношении членов закупочной комиссии Даугавпилсской городской думы, проводивших в 2014 году конкурс по обхозяйствованию бытовых отходов в Даугавпилсе.



Предполагаемые нарушения связаны с изменениями условий в договоре с фирмой Clean R, которая выставляла счета жителям не за вывезенный вес, а за вывезенные кубометры, учет которых Даугавпилсская дума не вела и не контролировала.



Так, начиная с 2014 года по сегодняшний день горожанам выставлялись счета за вывоз мусора, который до свалки не доехал. Итого: за 2014, 2015 и 2016 год работы "Clean R" горожане переплатили 1 миллион 143 тысяч 238 евро 10 центов.



Закупочная комиссия была создана решением мэра города Яниса Лачплесиса от 3 октября 2013 года. На должности председателя комиссии, отвечающим за всю закупку, был назначен вице-мэр Петерис Дзалбе.