Так как Литва с 1 марта повысила акцизный налог на алкоголь, у приграничных с Литвой латвийских краев возникла благоприятная для реализации проектов ситуация, которую следовало бы использовать, взяв в качестве примера опыт Валки, считает председатель самоуправления Валкского края Вент Арманд Крауклис.

Приграничье с Литвой должно без промедления воспользоваться этими возможностями, учитывая, конечно, что часть литовцев может ездить за еще более дешевым алкоголем в Польшу, отметил он.



Валке, как приграничному городу, куда эстонцы ездят покупать более дешевый, чем в Эстонии, алкоголь, удалось привлечь двух инвесторов, которые не только открыли алкогольные магазины, но и оборудовали общественные туалеты, приграничные хостели и столовые, привели в порядок центр города, где регулярно проводятся ярмарки, в которых участвуют не только жители Валки, но и торговцы из Латгале, и посещают также гости из Эстонии.



«Можно осуждать алкогольный туризм и обвинять государство в спаивании населения. А можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможностей. Не секрет, что наиболее отдаленные от столицы малонаселенные районы, в число которых определенно входит приграничье, инвесторам не интересны. До того момента, пока в них не появляется существенный поток туристов. В нашем крае так произошло после значительного повышения акцизного налога на алкоголь в Эстонии», — указал Крауклис.