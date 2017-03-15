Следующее повышение минимальной учительской ставки в учреждениях общего образования планируется с 1 сентября 2018 года.

Ставка по сравнению с нынешней минимальной ставкой за 30 часов увеличится на 30 евро до 710 евро, свидетельствует разработанный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей.



Согласно графику, еще через год, то есть с 1 сентября 2019 года, минимальная зарплата за ставку может составить 750 евро, а с 1 сентября 2020 года — 790 евро. На 40 евро до 830 евро увеличится ставка с 2021 года, а в 2023 году минимальная зарплата за ставку составит уже 900 евро.



Чтобы достичь такого повышения, Министерству образования и науки до 2022 года дополнительно потребуется 103,639 млн евро. Большую часть этих средств министерство рассчитывает найти за счет оптимизации школьной сети.