Отмечая 25-летний юбилей легендарного фильма режиссера Яниса Стрейча "Дитя человеческое" (Cilvēka bērns), 17 марта в кинотеатре Splendid Palace фильм покажут в новом качестве. Он был реставрирован. На показе будут присутствовать режиссер и творческая группа кинокартины.

Напомним, что данный фильм Я. Стрейчс посвятил родной Латгалии. Он был снят по книге Я. Клидзея "Cilvēka bērns" в 1991 году. Впервые он был показан на Рождество 1991 года в Резекне, в окрестностях которого фильм и снимался.

Главные роли в этом замечательном фильме сыграли: Аквелина Ливмане (мать Бонюка), Янис Паукштелло (отец Бонюка), Болеслав Ружс (дедушка), Бертулис Пизичс (крестный), тогдашняя молодежь Даугавпилсского театра - Сигне Дундуре (Бигия), Индра Рога (Лидия), Ува Сеглиня (Мальвина), Инесе Лайзане (Зузе), Мая Корклиша (Анна) и режиссеры Феликс Дейчс (Шмушкин) и Наурис Клетниекс (Соломон). Сыграли в фильме и Латгальские деятели культуры: директор Лудзенской художественной школы Антон Кукойс и сам Янис Стрейчс в роли священника. Роли в фильме получили и его дети: Кристап и Виктория Стрейч.



Кинокартина, в центре событий которой жизнь маленького сельского паренька Бонюка со всеми его радостями, горестями и забавными ситуациями, стала первым фильмом, который Латвия представила на награду Киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм". К тому же это был первый фильм на латгальском языке.