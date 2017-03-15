В Стропах на улице Терветес, 29 специалисты предприятия “Labiekārtošana D” начали работы по демонтажу старых зданий.

Строения находятся на участке, принадлежащем самоуправлению. Их снос планируется закончить во второй половине апреля.

Следующий этап благоустройства данной территории – восстановление открытого бассейна. Конкурс на разработку проекта объявлен 23 февраля, предложения можно подавать до 10 утра 28 марта.



Данная часть лесопарка планируется как зона активного отдыха.