Объявлена закупка на приобретение для нужд муниципальной полиции города Даугавпилса нового оружия и экипировки для сотрудников структуры.

Согласно технической спецификации закупки, планируется приобрести 18 пистолетов калибра 9 мм., 3 тыс. патронов, 10 обойм и 8 бронежилетов.



В течение 90 дней после заключения договора с фирмой-победительницей данные товары должны будут быть доставлены заказчику.