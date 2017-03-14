В будущем муниципальные службы контроля общественного транспорта смогут делать контрольные закупки в такси – такое решение сегодня приняло правительство. До сих пор у контролеров такого права не было.

В подготовленной Министерством сообщения аннотации к законодательным поправкам говорится, что благодаря контрольной покупке можно будет выявлять таксистов, которые работают на собственном транспорте без соответствующего оборудования и без выдаваемой самоуправлениями лицензии на осуществление пассажирских перевозок.



Контрольные закупки нужны и для выявления водителей, у которых есть лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки, но которые ежедневно ездят по конкретному маршруту по фиксированной цене, но не выдают билетов.



Это норма также позволит контроль регистрации поездок в такси, следовательно, снизив долю теневой экономики в этой отрасли.