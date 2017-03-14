Дума Даугавпилсского края приняла решение о взятии займа в Госкассе в размере 645 776 евро для перестройки Вабольской школы и укреплению несущих конструкций спортзала.
Данный проект включен в инвестиционный план на 2016-2018 гг. В 2015 году в спортзале школы было констатировано небольшое движение конструкций, поэтому было принято решение временно закрыть зал для занятий спортом. Школьники занимались спортом в этот период в ближайшую волостную школу.
Ввиду того, что здание Вабольской школы очень старое (1902 года постройки), для повышения энергоэффективности там будут заменены крыша, окна и двери, восстановлен фасад, проведен ремонт помещений и оборудована система центрального отопления. Также предусмотрена перестройка инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, освещения.
Строительные работы планируется начать в ближайшее время и завершить их к началу следующего учебного года.
Ввиду того, что здание Вабольской школы очень старое (1902 года постройки), для повышения энергоэффективности там будут заменены крыша, окна и двери, восстановлен фасад, проведен ремонт помещений и оборудована система центрального отопления. Также предусмотрена перестройка инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, освещения.
Строительные работы планируется начать в ближайшее время и завершить их к началу следующего учебного года.
"За годы независимости мы потеряли 700 тысяч человек. Было время, когда население Латвии достигало 2,7 млн человек, а Риги - почти миллиона. Но на сегодняшний день реальность такова, что мы каждые две недели теряем маленький город. Как Скрунда или Яунелгава, например. В цифрах это 55 человек в день, 1650 человек в месяц", - рассказал профессор демограф Петерис Звидриньш.
Есть и фото ремонта пр 95 года.но не буду тратить время на поиски-любуйтесь рожей Каныгина
Может в школах Ваболе.Скрудалиена разместят "беженцев" и со временем изменится название