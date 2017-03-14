Служба госдоходов Латвии настаивает на жестких мерах по отношению к работодателям, выплачивающим зарплаты сотрудникам в конвертах.

В Латгалии такая практика до сих пор встречается довольно часто. Все работодатели, нарушающие таким образом закон впредь должны будут нести реальное наказание. Доведение дел до суда СГД считает отличной воспитательной мерой. Такое мнение высказала генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле.



По ее словам, "если те, кто платят зарплаты в конвертах, увидят, что судебная система за это наказывает, я допускаю, что часть из них прекратят это делать." В настоящий момент по факту выплат нелегальной зарплаты возбуждено три уголовных дела. Уголовная ответственность наступает, если общая сумма выплаченной таким образом зарплаты составляет не менее 3700 евро, или десять минимальных зарплат. За это полагается лишение свободы на срок до двух лет. Другими наказаниями за выплату не учтенных в бухгалтерии зарплат будут кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. Также виновный может быть лишен права заниматься определенными видами коммерческой деятельности или занимать конкретные должности на срок до трех лет.



За выплату зарплат "в конвертах" в меньших размерах в соответствии с Латвийском кодексом административных нарушений полагается штраф от 140 до 2100 евро.



Отметим, что в Латгалии практика выплаты части зарплат в конвертах до сих пор существует из-за плачевной экономической ситуации в регионе. Люди в условиях большой безработицы, боятся потерять свои рабочие места, а потому молчат о нарушениях.