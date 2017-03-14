С 1 июня 2018 году руководители и члены правления общественных организаций в Латвии будут обязаны знать латышский язык на категорию С1. Соответствующие дополнения в правила КМ были утверждены на заседании Кабинета Министров.

1-я степень высшего уровня (С1), подразумевает, что человек может свободно общаться, достаточно развернуто выражать и обосновывать свое мнение о различных темах, читать и понимать тексты различного содержания и сложности, может писать различные деловые статьи. Эта степень знания языка необходима руководителям, высококвалифицированным специалистам, медицинским и социальным работникам, преподавателям высших учебных заведений и педагогам.



С 1 июня следующего года этот список пополнится руководителями и членами правления общественных организаций. Исключение сделано только для организаций национальных культурных меньшинств. Но и им потребуется обращаться в Центр государственного языка с прошением о разрешении руководить обществом лицам, не обладающим столь высоким уровнем знания латышского языка. Скорее всего, соблюдение новых правила Кабмина будет контролироваться работниками Центра. И нарушителей станут штрафовать.Сумма штрафа составляет от 35 до 280 евро.