Латвийская авиакомпания airBaltic 16 мая начинает внутренние полеты, связывающие Ригу и Лиепаю. АirBaltic будет выполнять на маршруте Рига - Лиепая 3 рейса в неделю. Пассажиры на борту самолета Bombardier Q400 NextGen проведут в пути 40 минут. Цена на билет в одном направлении начинается с 15 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.

За лиепайчан можно только порадоваться. Им удалось сделать то, о чем в Даугавпилсе умеют только красиво говорить. Задумали и сделали. В нашем же городе "реанимация" аэропорта уже стала притчей во языцех. Особенно часто эту тему поднимают перед выборами в самоуправление.



"Восстанавливали" Даугавпилсский аэропорт многие градоначальники: выделяли деньги из бюджета, хвалились почти уже написанными проектами, снова выделяли деньги, рассказывали о заинтересованности в данном объекте инвесторов, даже подписывали соглашения с ними, назначали ответственных лиц (с окладом естественно), и снова выделяли денежки различным экспертам, ну и само собой зарплата руководителю мертвой структуры капала каждый месяц. "Текучка", надо сказать, на данном рабочем месте в последние годы была страшная: руководители сменяли друг друга, ничем не успев запомниться жителям города: Янис Кудиньш, Ингрида Градковская, Лига Лице... Все они, как ежегодно рассказывало руководство города, упорно трудились, не покладая рук, для восстановления аэропорта. Но видимо объем работ оказался слишком велик, т.к. над пустым полем нашего аэропорта до сих свищет ветер, а пролетают над ним исключительно птицы.