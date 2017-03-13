Как сообщили в полиции, в течение последних нескольких месяцев сотрудники патрульной полиции усиленно (и успешно) контролируют перекресток улиц 18 Новембра и Лиепаяс. С начала года и до начала марта за различные нарушения на пешеходов составили более 90 протоколов. Причем поплатились пешеходы за все, что только можно: и за пересечение улицы в неположенном месте, и за отсутствие отражателей и т.п. Неприятным моментом является наказание за проступки: предупреждение или даже штраф за переход дороги в не предназначенном для этого месте в размере до 30 евро.

Напомним, что портал Nasha.lv неоднократно поднимал тему проблемного перекрестка. Пешеходы, годами привыкшие пересекать улицу в этом месте, порой забывают о том, что после реконструкции данной дороги пешеходного перехода там больше нет, а иногда и просто не хотят идти до следующего пешеходного перехода. Чтобы решить вопрос с возвратом "зебры" на прежнее место, жители района неоднократно обращались не только в Думу напрямую, но и в местные СМИ. В одном из последних писем житель данного района сетовал на то, что вопреки заверениям руководства города, с 31 января на перекрестке дежурит экипаж полиции на не трафарированной машине, который отлавливает пешеходов и выписывает им предупреждения за первое нарушение (переход дороги в неположенном месте), а во второй раз — уже штраф.



Ситуация, вероятно, достигла максимального накала. На последнем заседании Транспортной комиссии было принято решение установить на перекрестке улиц 18 Новембра и Лиепаяс светофор для пешеходов со специальной кнопкой, так сказать, "по требованию". В отсутствии пешеходов для автоводителей будет гореть зеленый свет светофора. Пешеходная полоса будет оборудована с правой стороны перекрестка (между домами 173 и 168).



Такой вот план, однако, когда именно он будет реализован, не понятно. Хочется верить, что жителям данного района не придется, как в поговорке, ждать обещанного три года. Пока же на перекрестке продолжают штрафовать всех, кто попадется.