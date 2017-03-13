С вечера воскресенья уровень воды в Даугаве в Плявиняс снизился на 33 см, опустившись ниже 11-метровой отметки, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.



Возле Ерсики в Ливанском крае уровень воды в ночь на понедельник не изменился, в Даугавпилсском крае он снизился на несколько сантиметров, а в Краславском крае повысился на несколько сантиметров.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в Даугаве будет постепенно понижаться.