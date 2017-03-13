Вот уже пятый год подряд весна в Даугавпилсе начинается с выставки красоты и здоровья Daugavpils Beauty. В этом году юбилейную, пятую, выставку посетило более 1,5 тысяч человек.Среди них как жители Даугавпилса, так и гости из Латгалии и соседней Литвы. Посетители выставки, как женщины, так и мужчины использовали уникальную возможность получить массу интересной информации от профессионалов, попробовать на себе новейшие технологии и препараты, а также приобрести товары индустрии красоты и здоровья.

Особенно приятно, что в этом году на выставке очень активно работали салоны Даугавпилса. Профессиональная школа красоты для посетителей выставки провела множество мастер-классов - на подиуме воистину царило настроение весны и красоты.



Большой интерес посетители проявили к стендам литовских компаний. В частности, к профессиональным массажистам из дружественной соседней Литвы выстраивались очереди. Гости выставки также активно интересовались новейшими технологиями в области татуажа. Особым спросом пользовались косметологи и мастера маникюра.



Организатор выставки Валентина Крумпане, по завершению трехдневного марафона красоты и здоровья, рассказала, что все участники остались очень довольны прошедшим мероприятием. Некоторые компании заключили договора о сотрудничестве и обменялись контактами для дальнейшей возможности работы с Латгальским регионом. Показательно, что некоторые участники уже сейчас забронировали места на участие в выставке Daugavpils Beauty на следующий год!



- Большое спасибо всем экспонентам за то, что подарили Даугавпилсу три счастливых дня, наполненных весенней энергией и красотой. Спасибо жителям и гостям города за то, что посетили наше мероприятие. Спасибо всем за то, что вместе у нас получился настоящий праздник, который дал старт весне! До встречи в следующем году на выставке Daugavpils Beauty-2018!



Отдельное спасибо фотографу Эдвину Аксенову.