Финансовый комитет думы на протяжении как минимум семи лет сохранял постоянное число участников - в нем работали девять депутатов думы. И тут вдруг - пополнение. По решению руководства думы, в финансовый комитет был назначен 10-й член - им стал Николай Игнатьев, депутат, перешедший в прошлом году в "Латгальскую партию" из "Согласия".

«На сегодняшний день нас в Латгальской партии уже 6 депутатов, раньше было 4. Представители Латгальской партии имеют право на третьего члена Финансового комитета», - сообщил председатель городской думы Янис Лачплесис на недавней пресс-конференции. В таком вот авторитарном порядке было принято решение включить в состав финкома еще одного участника.



Здесь нельзя не напомнить о том, что метод назначения на какие-либо ключевые должности у главы самоуправления не изменился - вспомним, что без конкурса и даже без согласования с коллегами в Даугавпилсе после последних муниципальных выборов были назначены многие люди, как в думу, так и в муниципальные предприятия. Ко многим из них позднее были претензии - относительно их компетенции.



Другое дело, зачем финкому 10-й член. Эксперты и представители СМИ высказывают следующие версии: накануне муниципальных выборов потребовалось срочно усилить позиции "Латгальской партии" в финкоме. Возможно, для лоббирования своих проектов. Кстати, буквально на первом же после назначения Н.Игнатьева заседании был решен вопрос о выделении предприятию Daugavpils ūdens 300 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы (хотя это плановое финансовое вливание должно было быть учтено в бюджете). Очевидно, в ближайшем будущем через финком еще последуют другие проекты, которые удивят общественность.



Второй вопрос - почему именно Н.Игнатьев? Оказавшись в думе в прошлом году, он в скором будущем поменял партийную принадлежность. Возможно, причина в каких-либо договоренностях, существующих между председателем "Латгальской партии" и ее новым представителем в думе. А возможно - чтобы просто позлить своих политических оппонентов. Будущее покажет.