Председатель правления компании Bonava (компания покупает землю, разрабатывает и реализует проекты) Марек Клявиньш считает, что большой спрос населения на серийное жилье обусловлен плохим качеством многих новых проектов, построенных в период строительного бума. А также тем, что жители часто не задумываются о плохом качестве типовых проектов, построенных в советское время. Об этом он заявил на конферении Swedbank, посвящанной проблемам ипотечного кредитования, пишет rus.db.lv.

"Люди предпочитают с помощью кредитов покупать жилье типовых проектов, которые сегодня составляют 75% жилого фонда, - говорит он. - За годы независимости Латвии было построено всего 10% от общего количества жилого фонда, причем часть проектов - особенно возведенные в годы строительного бума - нельзя назвать качественными. Поэтому человек думает так: зачем мне покупать некачественный новострой, лучше уже я куплю квартиру в типовом проекте. Однако он не задумывается, в каком состоянии будет его жилье, когда через 16-18 лет он выплатить кредит. И банкам, выдающим ипотечные кредиты, стоило бы разъяснять этот момент заемщикам".

По словам эксперта, даже если серийка внешне выглядит нормально, то внутренние коммуникации - трубы, канализация, вентиляция - находятся, как правило, в ужасном состоянии. "Не говоря о радиаторах и крышах, которые тоже нужно чинить и менять, - поясняет он. - Все это - затраты, которые заемщик не учитывает, хотя это надо учитывать.

Если часть рижан еще может воспользоваться советами эксперта, то у Даугавпилчан такой возможности просто нет. Для того, чтобы пересчитать построенные новые многоквартирные дома в городе, хватит пальцев одной руки. Бороться со старыми коммуникациями жителям приходится своими силами. Ремонты проводятся за счет домовых накоплений или сборов средств с жильцов. Утеплять дома помогает гордума, однако и она оплачивает далеко не всю сумму.

В последнее время в российских СМИ широко освещают проект сноса старых домов в Москве, и строительства новых многоквартирных домов, куда смогут перебраться те, кто из-за снова своего жилья лишится. В связи с этим сам собою напрашивается вопрос о будущем латвийских и латгальских, в частности, "сталинок" и "хрущевок". Последним все только продлевают сроки эксплуатации. Но они ведь не вечны и строились как временное жилье. Уже сейчас многие старые дома все в трещинах. Что же дальше? Даугавпилс - не Москва. Как в нашем городе будут решать проблему старого жилого фонда?

Напомним, что по оценкам экспертов, рынок недвижимости Латгалии находится в стороне от всей Латвии, и в нашем регионе уже 10 лет не происходит ничего. Продажи и покупки не очень активны, как впрочем и строительство.