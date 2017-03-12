10 февраля, в пятницу, в 16.00 в даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко открылся новый выставочный сезон. Вниманию зрителей представлено шесть новых художественных проектов.

Первый выставочный сезон 2017 года в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко открывается шестью новыми выставками, которые размывают временные границы. Содержание выставок — разнообразие: история и современность, классические и современные техники.



В февральском выставочном сезоне будут представлены выставки Сигиты Даугуле и Яниса Лиепиня В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, Лиены Бондаре, Владислава Гришина, Паулиса Лиепы, Кате Сержане, Мариса Субачса и Дарты Стафецки ГРАФИКА, персональные выставки Иевы Наглини ОТБРОШЕННЫЕ и Сигне Ванадзини КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?, юбилейная выставка Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства САУЛЕС СКОЛА — ОТ ЭТНОГРАФИИ ДО ДИЗАЙНА и выставка французского художника и скульптора Патрика Пелтье ВОЗРОЖДЕНИЕ.



Выставки февральского выставочного сезона будут открыты до 9 апреля 2017 года.