В пятницу, 10 марта, в Даугавпилсе открылась пятая международная выставка красоты и здоровья Daugavpils Beauty-2017.

Крупнейший косметический проект Латгалии заслуженно завоевал сердца даугавпилчан и гостей города. Об этом свидетельствует стремительно растущий интерес к выставке как со стороны участников, так и со стороны посетителей, которых с каждым годом становится все больше. В этом году на выставке Daugavpils Beauty представлено более 60 компаний, работающих в индустрии красоты и здоровья.



На выставке посетителям предложена как профессиональная косметика и оборудование, так и продукты широкого потребления. Кроме того, можно получить консультации профессионалов и информацию о новинках индустрии красоты и здоровья. В рамках выставки проходят показы и мастер-классы, а также проводятся процедуры.



Выставка DAUGAVPILS BEAUTY проходит в Даугавпилсском Олимпийском центре и продлится до воскресения.



Время работы выставки в субботу с 10 до 19 часов, в воскресение - с 10 до 17 часов.



Подарите себе праздник весны и красоты на выставке Daugavpils Beauty!



