Новый Центр обслуживания клиентов Социальной службы Даугавпилса, вызвавший у клиентов бурю негодования по поводу качества обслуживания, снова у жителей на устах. Как выяснилось, недовольны Центром и жители окрестных домов.

В прямой эфир программы "Диалог с городом" радио Alise Plus позвонила с жалобой жительница дома по ул. Михоэлса, 35. Открытие Центра соцобслуживания сделало жизнь жителей окрестных домов невыносимой. Причиной тому послужило отсутствие автостоянки. Клиенты и работники соцслужбы теперь паркуют свои автомобили во дворах рядом с Центром (вдоль здания для всех места не хватает), что делает невозможным не то что подъезд к дому машин проживающих там жителей, но даже пеший подход к подъездам.



Отметим, что согласно громким заявлениям в СМИ руководства города, стоянка возле Центра обслуживания клиентов на ул. Лачплеша, 39 предусмотрена. И даже средства на нее были выделены - целых 10 000 евро. Об этом вице-мэр Петерис Дзалбе рассказал в интервью одному из местных СМИ, отвечая на вопрос, почему так огромна сумма обустройства Центра (113 000 евро) и на что конкретно потрачены деньги. В результате, обещанной автостоянки к услугам клиентов нет. Машины оставляют, где придется, а именно - во дворах близлежащих домов, что создает трудности уже не только для клиентов Центра, но и для простых горожан.



Напомним, что Центр обслуживания клиентов Социальной службы Даугавпилса, щедро одариваемый комплиментами от городской думы по поводу качественного и быстрого обслуживания, на поверку оказался для его клиентов "адом". В интервью журналистам , обратившиеся в Соцслужбу за помощью, едва сдерживая слезы, жаловались, что для того, чтобы получить нищенскую помощь, они вынуждены пройти "настоящий ад": занимая очередь в пять утра, не иметь никакой гарантии, что в конце рабочего дня, когда до тебя еще так и не успела дойти очередь, перед твоим носом не захлопнут дверь с холодящей фразой: "Приходите завтра!". А на завтра история повторяется. Некоторые клиенты пожаловались, что стоят таким образом в очереди уже третий день и совсем не уверены, что попадут на прием в этот день. Женщина, простоявшая в такой очереди несколько дней сообщила, что при ней уже несколько раз пожилым клиентам вызывали скорую помощь. Люди не в состоянии выдержать многочасовое ожидание.



Тем не менее, руководство в лице градоначальника и вице-мэра, куратора социальной сферы Петериса Дзалбе, заявляет, что все это неправда, новый Центр работает очень быстро и качественно, и специалисты принимают всех клиентов в течение 2 часов до обеда, и в течение 30 минут после обеда.



Пока же, вопреки заверениям властей, недовольными реорганизацией остаются все.