9 марта завершилась регистрация подростков от 15 до 19 лет на программу летнего трудоустройства. Всего заявки подали 1 578 молодых людей.

Как и в предыдущие годы, мест хватит не всем. В этом году планируется предоставить работу летом 745 подросткам в возрасте 15-19 лет и 340 - в возрасте 13-14 лет.



Регистрация младших подростков проходила в их школах, где заявления от родителей принимали социальные педагоги. Данной этой регистрации еще обобщаются.