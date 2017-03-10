В связи с затопленными водой дорогами ожидаются изменения в автобусных маршрутах Илуксте-Зарини-Бебрене, Даугавпилс-Ароне-Илуксте, Даугавпилс-Илуксте и Даугавпилс-Браманишки.

Автотранспортная дирекция сообщила, что в связи с затоплением участка дороги Бебрене-Зарини-Двиете рейсы будут выполняться только до Двиете. Учитывая, что дорога на Арони тоже затоплена, пассажирские перевозки по маршруту Даугавпилс-Ароне-Илуксте на данном участке осуществляться не будут. Однако, чтобы жители могли по субботам попасть из Даугавпилса в Илуксте и обратно, на маршруте Даугавпилс-Илуксте будут открыты два рейса по субботам. Из Илуксте автобус будет выезжать в 10.15, а из Даугавпилса - в 13.10.



Из-за того, что участок дороги на маршруте Даугавпилс-Браманишки стал не проездным, рейсы будут выполняться только до Науенской станции. Как только ситуация с паводком стабилизируется, выполнение маршрутов вернется в обычный режим.



Говоря о затопленных дорогах, то со вчерашнего дня в списке невозможных для проезда уже 4 дороги. Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, вчера паводковые воды затопили участок дороги Субате-Калдабруня-Ритенишкас с 10,7 по 13,9 км. напротив дома Arkliņi.



Объехать затопленный участок можно по дороге Аусмас-Балдоне.

