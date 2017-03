Долгожданная весна пришла в наш город и принесла с собой легкий свежий ветерок и запах пробуждения природы, а вместе с ним и ожидание чего-то нового и волшебного. И оно не заставило себя ждать. Сегодня в Даугавпилсе гостеприимно распахнула свои двери 5-тая международная выставка красоты и здоровья Daugavpils Beauty.

DAUGAVPILS BEAUTY - это широчайший косметический проект для Латгалии, концентрирующий инновации индустрии красоты от ученых, производителей, продавцов, практиков и мастеров из многих стран мира.



На выставке посетителям будет предложена как профессиональная косметика и оборудование, так и продукты широкого потребления. Кроме того, можно будет получить консультации профессионалов и информацию о новинках индустрии красоты и здоровья.



Выставка DAUGAVPILS BEAUTY пройдет в Даугавпилсском Олимпийском центре по адресу ул.Стадиона, 1 с 10 по 12 марта.



Время работы выставки в пятницу: с 11 до 19 часов

в субботу с 10 утра до 7 вечера

в воскресение с 10 до 17 часов.







Программа мероприятия:



10. marts 2017. gada

12.30- 13.00 - Demonstrācija no Daugavpils profesionālās vidusskolas

13.00-14.00 – MAKE UP meistarklase - Pavasara svaigums ikdienā

14.00-14.30 – Demonstrācija no Daugavpils profesionālās vidusskolas

15.00-16.30 - MAKE UP meistarklase - Pigmentu krāšņums vasaru gaidot

16.30-17.30 – Meistarklase – Demonstrācija biotatuāža uzacis ar hennu.

17.30.-18.30 – Dejo Austrumu deju studija ‘’MALIKA’’



11. marts 2017. gada

Tegoder Cosmetics stendā

Apmācību seminārs kosmētiķiem un skaistuma terapeitiem 11. marta no 11.00

Обучающий семинар косметологам и терапевтам по красоте 11 марта c 11.00



Estētiskās Medicīnas prakse Mesoterapeits – LUBOV KIREJEVA

Мезотерапевт практики эстетической медицины - ЛЮБОВЬ КИРЕЕВА



ĀDAS FIZIOLOĢISKI ATJAUNOJOŠĀS METODES.

МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ



SEJAS DERMĀLIE FILLERI UN NOVECOŠANĀS PROCESI ĀDĀ.

ЛИЦЕВЫЕ ДЕРМАЛЬНЫЕ ФИЛЛЕРЫ И ПРОЦЕССЫ



11.30.-12.00 – Demonstrācija no Daugavpils profesionālās vidusskolas

12.00 -12.10 - Šovbalets „Prīze”

12.10-12.20 - Dejo “ZUMBA FITNES ‘’ komanda

12.20-12.30 - Šovbalets „Prīze”

12.30-12.40 - Dejo “ZUMBA FITNES ‘’ komanda

12.45-13.00 - Šovbalets „Prīze”

13.00-14.00 – MEITARKLASE FRIZIERIM – skaties un mācies -Krāsojumi- Griezumi-Frizūras

14.00-15.00 – Dejo kolektīvs ‘’FLAMENKO’’

15.00-16.00 - MEITARKLASE FRIZIERIM – skaties un mācies -Krāsojumi- Griezumi-Frizūras

16.00-.17.00 – Meistarklase - Demonstrācija biotatuāža uzacis ar hennu.

17.00-18.00 - MEITARKLASE FRIZIERIM – skaties un mācies -Krāsojumi- Griezumi-Frizūras

18.00 – Kolekcijas iznāciens



12. marta 2017. gada

11.00-12.00 - Dejo Austrumu dejas studija ‘’MALIKA’’

12.00-13.00 - Demonstrācijas izrādes vingrotāji no Daugavpils Vingrošanas Olimpiskā centra

13.00-14.00 – Dziesmas dzied bērni