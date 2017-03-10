Долгожданная весна пришла в наш город и принесла с собой легкий свежий ветерок и запах пробуждения природы, а вместе с ним и ожидание чего-то нового и волшебного. И оно не заставило себя ждать. Сегодня в Даугавпилсе гостеприимно распахнет свои двери 5-тая международная выставка красоты и здоровья Daugavpils Beauty.

DAUGAVPILS BEAUTY - это широчайший косметический проект для Латгалии, концентрирующий инновации индустрии красоты от ученых, производителей, продавцов, практиков и мастеров из многих стран мира.



На выставке посетителям будет предложена как профессиональная косметика и оборудование, так и продукты широкого потребления. Кроме того, можно будет получить консультации профессионалов и информацию о новинках индустрии красоты и здоровья.



Выставка DAUGAVPILS BEAUTY пройдет в Даугавпилсском Олимпийском центре по адресу ул.Стадиона, 1 с 10 по 12 марта.



Время работы выставки в пятницу: с 11 до 19 часов

в субботу с 10 утра до 7 вечера

в воскресение с 10 до 17 часов.