Завтра, 10 марта, в 11 часов свои двери распахнет международная выставка красоты и здоровья Daugavpils Beauty. Этот год для выставки станет юбилейным - она пройдет в Даугавпилсе в пятый раз!

Сегодняшняя ночь для участников выставки, которых в этом году насчитывается более 60, обещает быть очень жаркой. Установка и обустройство стендов идет полным ходом и продолжится до глубокой ночи.



Уже завтра, в 11 часов утра, выставка Daugavpils Beauty начнет принимать гостей!



Время работы выставки Daugavpils Beauty 2017



10.03. - 11.00-19.00

11.03. - 10.00-19.00

12.03. - 10.00.-17.00.



До встречи на выставке DAUGAVPILS BEAUTY в Даугавпилсском Олимпийском центре! Подарите себе праздник весны и красоты на выставке Daugavpils Beauty!