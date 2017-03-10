По заказу Даугавпилсского городского муниципального учреждения “Управление коммунального хозяйства”, начиная с 6 марта в Даугавпилсской крепости началась вырубка деревьев, рассеянных природным путем, а также вырубка неликвидных деревьев.

Работы по вырубке деревьев пройдут во внутренней части вала крепости между пятым и шестым бастионом (единица земельного кадастра nr. 05000111101). Деревья, которые выросли в результате природного рассеяния, приносят вред и грозят облику главного вала Даугавпилсской крепости. Работы по вырубке деревьев ведутся под руководством предприятия "Labiekārtošana- D".



Публичное обсуждение данной темы проходило с 22 февраля по 3 марта 2017 года. Анкеты против вырубки деревьев не были получены.