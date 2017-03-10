Пресс-служба Даугавпилсской думы сообщила горожанам "радостную" весть - в ближайшие дни в почтовых ящиках жители найдут очередной выпуск информационного издания «Daugavpils šodien un rīt». Проще говоря, журнал полный хвалебных статей о достижениях нынешней думы и обещаний "золотых гор" в будущем.

Судя по анонсу тем издания, который представил отдел общественных отношений, ничего особо нового Даугавпилчане там не увидят. Всеми "подвигами" дума уже похвалилась через дружественные СМИ: и тем, как "озолотили" пенсионеров, и тем, как "решили" проблему с очередями в социальную службу, и многим другим. Добавят чуточку полезной информации о том, куда обращаться с различными вопросами.



Напомним, что в этом году (в год выборов) это хвалебное издание, выйдет не два раза, как обычно, а три.



Пока же Даугавпилсская дума тратит бюджетные средства на буклеты с рассказами о своих "достижениях", Даугавпилс всё чаще попадает в заголовки ведущих латвийских СМИ в контексте громких скандалов, связанных непосредственно с руководством города.