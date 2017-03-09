В окрестностях Даугавпилса еще одна дорога оказалась под водой из-за разлива реки Даугавы. Для движения закрыли участок на 3 км. дороги Бебрене-Зарини-Двиете, сообщает предприятие "Latvijas Valsts ceļi".Объехать затопленный участок дороги можно по шоссе Илуксте-Бебрене-Биржи и Екабпилс-Дигная-Илуксте.
Напомним, что это уже третья дорога в окрестностях нашего города, котрая из-за оттепели и паводка затоплена водой. Ранее закрыли для движения дороги Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс и Илуксте-Парцелтуве.