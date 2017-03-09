8 марта около 11.30 в Даугавпилсе на перекрестке улиц Виестура и Сакню произошло ДТП.

Женщина 1983 г.р. , управляя автомобилем марки BMW, не выполнила требование знака "Уступи дорогу", в результате чего столкнулась с автомобилем марки VOLVO, двигавшемся по главной дороге. За рулем последнего находился мужчина 1978 г.р. После аварии за помощью в медучреждение обратилась пассажирка VOLVO, женщина 1968 г.р.



Добавим, что данный перекресток среди местных водителей известен как перекресток с очень плохим обзором из-за припаркованных вдоль улицы Сакню машин.